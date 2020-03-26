У Игоря Николаева подозревают коронавирус

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26 марта 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. В настоящее время врачи устанавливают точный диагноз знаменитого композитора.

Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «112», первый тест Николаева на COVID-19 дал положительный результат. Выясняется, где был музыкант в последние две недели, и мог ли он заразиться коронавирусом.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у писателя Бориса Акунина. Он назвал свой диагноз «модной болезнью» и извинился перед подписчиками за то, что временно не сможет вести блог.