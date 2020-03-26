Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

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26 марта 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Борис Акунин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Известный российский писатель Борис Акунин сообщил, что заразился «модной болезнью» и находится в больнице. Так, литератор объяснил причину, почему забросил вести свой блог в социальной сети.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса», - высказал писатель.

При этом Акунин призвал людей соблюдать меры предосторожности, а не паниковать.

Ранее сообщалось, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в "Коммунарку" с подозрением на коронавирус.