Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Известный российский писатель Борис Акунин сообщил, что заразился «модной болезнью» и находится в больнице. Так, литератор объяснил причину, почему забросил вести свой блог в социальной сети.
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса», - высказал писатель.
При этом Акунин призвал людей соблюдать меры предосторожности, а не паниковать.
Ранее сообщалось, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в "Коммунарку" с подозрением на коронавирус.