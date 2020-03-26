Американский актер умер из-за осложнений от коронавируса

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26 марта 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Американский актер, известный публике по ролям в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Крокодил Данди» умер в возрасте 69 лет. Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Смерть Марка Блума подтвердили в нью-йоркской театральной компании Playwrights Horizons. «С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, давнему дорогому другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», - сообщили в организации.

Марк Блум начал актерскую карьеру в 1983 году в возрасте 42 года. За почти 27 лет кинокарьеры он успел сняться в таких лентах, как «Любовный недуг», «Крокодил Данди», «Я не знаю, как она делает это», «Закон и порядок. Специальный корпус» и др.