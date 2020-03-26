Путин заявил, что последствия коронавируса окажутся хуже, чем после кризиса 2008 года

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26 марта 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе саммита G20 предупредил лидеров других стран, что пандемия коронавируса может сказаться на мировой экономике серьезнее, чем кризис 2008 года.

Глава России предположил, что коронавирус с большой вероятностью принесет с собой долгосрочную безработицу, «пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года». Президент отметил, что динамика этого показателя окажется основным индикатором эффективности принимаемых мер. Также Владимир Путин подчеркнул, что в такой ситуации странам нельзя руководствоваться принципом «каждый сам за себя».