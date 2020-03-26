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Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Фото: pixabay.com

На первом в истории виртуальный саммите G20 главы стран-участниц обсудят меры, необходимые для борьбы с коронавирусом COVID-19. Помимо «Большой двадцатки» в саммите примут участие ряд других государств, представители международных организаций и региональных объединений.

Саммит начался с выступления короля Саудовской Ааравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. «Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях», - сказал лидер страны.

АБ

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