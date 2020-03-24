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Генсек ООН призвал глав «большой двадцатки» отменить международные санкции

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Генсек ООН призвал глав «большой двадцатки» отменить международные санкции
Фото: pixabay.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран-участниц «большой двадцатки» с призывом отменить ряд санкций в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Гутерриш предложил отказаться от санкций, которые препятствуют доставке медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия. По мнению генсека ООН, таким образом можно продемонстрировать солидарность с народами мира. Он отметил, что сложившаяся ситуация требует невиданных ранее мер, «плана военного времени».

Также Гутерриш одобрил решение провести саммит G20 в онлайн-формате. С его слов, мир сейчас ожидает решения «большой двадцатки».

АБ

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