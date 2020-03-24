В Лондоне выставочный центр переоборудуют в больницу

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24 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Глава британского Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что выставочный комплекс ExCel на востоке Лондона будет временно переоборудован в госпиталь для лечения коронавируса COVID-19.

Хэнкок рассказал, что больница будет состоять из двух отделений, в каждом из которых разместят по две тысячи коек. Для переоборудования выставочного комплекса планируется задействовать военных. В качестве медперсонала выступят студенты последних курсов медицинских учебных заведений. Также сообщается, что в помощь им привлекут 250 тысяч волонтеров.

Министр не исключил, что в Великобритании могут ужесточить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.