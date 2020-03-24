Премьер Джонсон закрыл Великобританию на карантин из-за эпидемии коронавируса

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24 марта 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в Соединенном Королевстве карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В понедельник, 23 марта, британский премьер обратился к гражданам Великобритании и объявил о введении карантина, сообщает kp.ru.

Карантин в Соединенном Королевстве введен на три недели. В Великобритании закрыты города, запрещены перемещения внутри страны, сборы людей в группы больше двух человек (кроме семей), свадьбы, юбилеи. Нарушителям грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

Карантин предусматривает четыре причины, по которым можно выходить из дома:

- Покупки предметов первой необходимости, причем как можно реже;

- Занятия спортом (бег или велосипед) - в одиночку или с членами семьи;

- Медицинская помощь или помощь попавшему в беду близкому человеку;

- Поездки на работу и с работы. Отмечается, что предприятиям дали указ, перевести сотрудников на удаленку, если это возможно.

Джонсон призвал граждан побыть дома. Британцам, попавшимся на улице, придется объясняться с полицией.

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинфомировать мировую общественность о борьбе с новым коронавирусом COVID-19 в России.