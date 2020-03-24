Посол в США Антонов призвал HRW не дезинфомировать о коронавирусе в России

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24 марта 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Антонов, фото MFA Russia, globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинфомировать мировую общественность о борьбе с новым коронавирусом COVID-19 в России.

Американский правозащитник Рот написал в своем блоге Twitter о том, что богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), а российские власти ничего не предпринимают для предотвращения этого. Руководитель HRW сослался на статью в издании The Moscow Times.

Ответ посла Антонова помещен на странице посольства в Facebook. Он призвал "главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией". "Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать", - говорится в заявлении российского дипломата.

Антонов порекомендовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами ИВЛ, интервью о которой дал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. В Москве большинство зараженных коронавирусом лечат в этой больнице.

Анатолий Антонов также обратил внимание на проблему оказания медицинских услуг находящимся в тюрьмах в США россиянам, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.

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