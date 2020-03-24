Во Владивостоке коронавирус COVID-19 лабораторно подтвержден у двух человек

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24 марта 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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В Приморье первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 официально подтвердили в лаборатории.

Два жителя Владивостока вернулись из-за границы. В управлении Роспотребнадзора Приморского края уточнили, что один из заболевших вернулся из Европы, второй — из Мексики.

Пациенты с установленным диагнозом находятся в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Врачи ведут за ними наблюдение. Граждане, кто был в контакте с инфицированными, находятся также под наблюдением медиков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к заболеванию.По ее данным, исследования, проводимые в руководимом ей ведомстве, свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G – они защищают организм от повторного заражения.

Адам Войтех, министр здравоохранения Чехии, раскрыл название лекарственного препарата, который помогает при лечении заболеваний, которые вызывает новый коронавирус COVID-19.