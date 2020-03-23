Главный санитарный врач РФ: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Она отметила, что исследования, проводимые в руководимом ей ведомстве, свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G – они защищают организм от повторного заражения.
Кроме того, как отметила главный санитарный врач России, это подтверждают и другие «сегодняшние исследования».
«Иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», - сказала Попова.
Ранее сообщалось, что в России изменили алгоритм подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции.