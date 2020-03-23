В России изменили алгоритм подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции

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23 марта 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

Для диагностики коронавирусной инфекции начали использовать не только новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», но и Противочумный центр в Москве, на базе которого создан новый, современный референс-центр ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача России, в течение следующей недели этот перечень «будет расширен до 15 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора во всех субъектах».

«То есть мы сокращаем плечо для референс-оценки полученных результатов, в том числе и в медицинской службе», – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что в России начали тестирование вакцины от коронавируса.