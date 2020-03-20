В России начали тестирование вакцины от коронавируса

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20 марта 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» в Новосибирске начали тестирование вакцины от новой коронавирусной инфекции на животных. Отмечается, что прототипы препарата были созданы в сжатые сроки и основаны на шести технологических платформах.

«Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики», - уточнили в ведомстве.

При этом вакцина будет испытана на лабораторных животных, а именно крысах, мышах и приматах. Данные исследования позволят выработать наиболее безопасные и перспективные прототипы, которые обеспечат формирование иммунного ответа как на клеточном, так и гуморальном уровне, а также выявить дозировку, определить состав и способ введения.

Широкове применение вакцины планируется на конец текущего года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ и ученые в США начали первые тестирования вакцины от коронавируса.