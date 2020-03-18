В США начались тестирования вакцины от коронавируса на людях

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18 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэтле начали тестирование вакцины от новой коронавирусной инфекции на людях. Известно, что для исследования отобрали 46 добровольцев, которых будут наблюдать в течение года.

Согласно источнику, выбранным пациентам будут вводить лекарство по две инъекции каждому с интервалом в 28 дней. Сами дозы будут различаться, составляя 25, 100 и 150 микрограмм. Тестирование позволит оценить безопасность препарата, а также необходимую дозу. При этом широкое использование вакцины будет возможно только через 12-18 месяцев.

Разработанная Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna вакцина получила название мРНК-1273.

Помимо этого, в апреле могут начать испытания вакцины компания Inovio Pharmaceuticals.

Также в России в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА сообщали, что вакцина появится в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начнется тестирование на животных.