ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против COVID-19

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18 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

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Специалисты начали первые тестирования вакцины от коронавируса COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о том, что первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность вируса нового типа.

Он назвал это невероятным достижением исследователей во всем мире, которые собрались вместе для того, чтобы системно подойти к оценке экспериментальной терапии. Также Гебрейесус заявил, что ВОЗ организует исследование методов лечения COVID-19.

По данным главы ВОЗ, к исследованию присоединились Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд, и с помощью такого исследования возможно выявить самый эффективный метод лечения последствий заражения новым коронавирусом.

В мире, по данным на 18 марта, выявлено более 208 тысяч зараженных коронавирусом. Более 8 тысяч человек скончались. Более 83 тысяч инфицированных выздоровели.