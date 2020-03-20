Весь в отца: талантливые дети российских рок звёзд

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20 марта 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

дети российских звезд

Талант передается по наследству – это известно всем. Если родители были великолепны в своем деле, то и их дети часто занимаются тем же самым, и иногда весьма удачно.

Иван Андреевич Макаревич

Российский киноактёр и музыкант, по совместительству сын Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени». Во многом на выбор будущей профессии на Ивана повлиял его отец, они с детства вместе с Иваном занимались музыкой, пели песни и играли на гитаре. Творческое начало в детстве стало проводником во взрослую творческую жизнь. Иван окончил Российскую академию театрального искусства, параллельно занимался игрой на барабанах и увлекался дизайном.

Алиса Борисовна Гребенщикова

Дочь музыканта Бориса Гребенщикова, актриса театра и кино. В школьные годы Алиса мечтала стать журналистом, даже публиковала в Санкт-Петербуржской газете «Пять углов», но судьба решила иначе. Она окончила Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства, переехала в Москву и стала участницей труппы Московского художественного академического театра имени Максима Горького в Москве. Алиса имеет огромную фильмографию, на её счету более 60 ролей в кино и сериалах, также более 25 ролей в театре, также занимается озвучкой мультипликационных персонажей.

Александр Викторович Цой

Сын единственного лидера группы «Кино» Виктора Цоя пошел по стопам отца и стал рок-музыкантом. Александр был участником группы «Para bellum», но в дальнейшем запустил собственный проект «Ронни». Благодаря внешним данным, снимается в кино, но играет не себя, а своего отца – Виктора Цоя. Александр сыграл 7 камео отца. Также он увлекается дизайном и продюсированием.

Вера Константиновна Панфилова

Молодая и талантливая актриса театра и кино, дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Панфилова (Кинчева). Вера училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова, после поступила в Российский институт театрального искусства на факультет режиссуры, на данный момент работает в Театре им. Владимира Маяковского. Каждый год молодая актриса снимается в успешных картинах, играет много спектаклей, а в свободное время музицирует.

Серафима Сергеевна Шнурова

Дочь самого эпатажного музыканта современности – Сергея Шнурова Серафима, как и отец, выбрала музыкальную дорожку в жизнь. Она является профессиональным барабанщиком и прекрасной дочерью. На протяжении долгих лет она не общалась с отцом, поскольку он не дал ей должного внимания, когда она была ещё ребенком, но с годами все обиды прошли и забылись, сейчас они иногда вместе играют на музыкальных инструментах, выпивают и покуривают. Идеальные отношения.