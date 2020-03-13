Эксперт прокомментировал решение Little Big последними представить песню

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13 марта 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участники Евровидения от России Little Big представили свою песню для конкурса самыми последними. Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил плюсы и минусы такого хода и оценил, как это скажется на шансах победить.

Эксперт призвал не оказывать давления на участников группы и попросил позволить музыкантам подготовиться к Евровидению в спокойной обстановке, передаёт Радио Sputnik. Бабичев отметил, что коллектив славится своим умением «делать шоу», а потому на сцене номер может заиграть новыми красками.

Также критик выразил опасения, что зарубежная публика может не успеть в полной мере оценить трек за оставшиеся два месяца. При этом он отметил, что хоть решение представить песню последними довольно рискованное, оно несет и большие плюсы.

«Есть плюс в том, что они решили представить песню последними. Весь фокус сейчас – на России, все обсуждают, делают ставки. Есть ажиотаж. Для фанатов и журналистов Евровидения сейчас существуют только две темы – это песня России и состоится ли вообще конкурс в этом году», - сказал Бабичев.