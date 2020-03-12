Рэпера Джигана могут лишить родительских прав после нападения на супругу - Оксану Самойлову

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12 марта 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Светские сплетники уже давно судачат, что семейная идиллия рэпера Джигана и инстадивы Оксаны Самойловой только на картинках такая радужная, а на деле – измены, рукоприкладство и все, мол, из-за наркозависимости музыканта.

По словам источников Super, теперь звездный брак вообще трещит по швам - несколько дней назад Джиган напал на супругу. Насколько сильно она пострадала не известно, девушка не выходит на связь, но говорят, что Оксана намерена развестись с мужем, а заодно и лишить его родительских прав на всех четырех детей что родились за семь лет совместного брака.

Напомним, Джиган сейчас находится в элитном рехабе для зависимых от алкоголя и наркотиков. Туда он попал внезапно после того, как несколько дней вел себя агрессивно и странно, транслируя свои приключения в социальные сети.