Анфиса Чехова показала, как подчеркнуть красоту пышных форм

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11 марта 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анфиса Чехова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая Анфиса Чехова дала своим поклонницам рекомендации, как выгодно подчеркнуть пышные формы. По её словам, правильная поза поможет уменьшить пропорции тела и подтянуть фигуру.

«Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот! Любая модель size plus просто обязана изучить своё тело и найти позы, в которых оно будет смотреться лучше всего!», - поделилась телеведущая.

При этом знаменитость подтвердила свои слова на практике, показав своим подписчикам ряд снимков в обтягивающем черном боди и туфлях на шпильке такого же цвета.

Напомним, что Чехова сама является обладательницей нестандартной фигуры, но это не мешает ей эффектно подчёркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Телеведущая не раз делилась с пользователями откровенными фотографиями, практически без одежды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)11 Мар 2020 в 12:23 PDT