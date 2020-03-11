Анфиса Чехова показала, как подчеркнуть красоту пышных форм

Известная телеведущая Анфиса Чехова дала своим поклонницам рекомендации, как выгодно подчеркнуть пышные формы. По её словам, правильная поза поможет уменьшить пропорции тела и подтянуть фигуру.
«Выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот! Любая модель size plus просто обязана изучить своё тело и найти позы, в которых оно будет смотреться лучше всего!», - поделилась телеведущая.
При этом знаменитость подтвердила свои слова на практике, показав своим подписчикам ряд снимков в обтягивающем черном боди и туфлях на шпильке такого же цвета.
Напомним, что Чехова сама является обладательницей нестандартной фигуры, но это не мешает ей эффектно подчёркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Телеведущая не раз делилась с пользователями откровенными фотографиями, практически без одежды.
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