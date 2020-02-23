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Чехова поздравила мужчин с 23 февраля откровенным снимком с тату на спине

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Чехова поздравила мужчин с 23 февраля откровенным снимком с тату на спине
Анфиса Чехова, Instagram

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками откровенным снимком в честь Дня защитника Отечества. Знаменитость написала поздравительный пост и отметила, что такой снимок будет «красноречивее слов».

«Защитник - это тот, кто всегда прикроет твои тылы. Мои дорогие Мужчины, долго думала как вас поздравить, и решила что эта фотография будет красноречивей слов … Защищайте нас, даже иногда от нас же самих. А мы будем Любить вас, Уважать, создавать Комфортные тылы и Рожать вам красивых детей», - отметила телеведущая.

Чехова пожелала мужчинам быть благородными, искренними и надежными, чтобы женщина могла раскрыть перед ними не только тело, но и душу.

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Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)23 Фев 2020 в 3:48 PST

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