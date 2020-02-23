56-летняя Лолита покорила поклонников постройневшей фигурой в купальнике

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23 февраля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская, Instagram

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками кадрами в белоснежном бикини. При этом подписчики заметили, что фигура знаменитости выглядит «превосходно».

«Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: "Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать!», - высказала певица, отметив, что поддерживает активный образ жизни ради «любимой работы».

Лолита выложила сделанное в зеркале небольшой видеоролик, на котором она позирует в слитном купальнике на фоне джакузи.

Подписчики отметили, что 56-летняя певица «похорошела» и выглядит стройнее:

«Лолита! Вы прелесть! Послала мужика, и похорошела»

«А в жизни — еще стройнее и прекраснее!»

«Мне бы так выглядеть в свои 53!!!!вы супер!!!»

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)22 Фев 2020 в 5:43 PST