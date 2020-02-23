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Поклонники сравнили супругу Тарасова в новом образе с Кейт Мидлтон

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники сравнили супругу Тарасова в новом образе с Кейт Мидлтон
Дмитрий Тарасов с семьей, Instagram

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко поделилась с поклонниками трогательным снимком с двумя дочерьми в элегантном наряде. Известно, что недавно девушка подарила спортсмену еще одну девочку.

На фотографии Костенко держит на руках младшую наследницу, а рядом стоит старшая - Милана. При этом мама и дочка обе одеты в красивые длинные пальто розового и темно-синего цвета. Однако женственный образ модели дополняет шляпа, сумочка и шарфик бежевого оттенка, а также черные ботфорты.

Подписчики отметили, что Костенко «великолепно» выглядит, а юную модель назвали «принцессой». Причем одни сравнили супругу футболиста с королевой Великобритании Елизаветой II в молодости, а другие с герцогиней Кембрижской Кейт Мидлтон:

«Похожа на молодую Королеву Великобритании»

«Аристократичный вид»

«Похожа на герцогиню Кембриджскую, Кейт Мидлтон, настолько элегантно!»

Ранее российский футболист Дмитрий Тарасов показал милые кадры с выписки из роддома. 

 
 
 
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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)19 Фев 2020 в 1:08 PST

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