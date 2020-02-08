Тарасов показал трогательные снимки с выписки супруги из роддома

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8 февраля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Тарасов с семьей, Instagram

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов 5 февраля снова стал папой, у них с моделью Анастасией Костенко родилась вторая дочь. Сейчас супругу спортсмена выписали из роддома, чем он поспешил поделиться с поклонниками.

«Настроение отличное! Девчулек своих забрал! Вот одна на ручках, а вот моя жена, а вот старшенькая! Старшенькая, Милорик, отправь поцелуй воздушный», - обратился к подписчикам футболист в stories.

При этом имя новорожденной малышки семья пока хранит в тайне. Однако Тарасов показал милые снимки из роддома, где изображена Анастасия Костенко с дочкой на руках.

Милана старше своей сестренки на год и семь месяцев. Также у футболиста есть дочь от первого брака- Ангелина.

Ранее АН показали фотографии из роддома, которые опубликовала Костенко.