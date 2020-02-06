У бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова родилась третья дочь

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6 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей жены Анастасии 5 февраля произошло пополнение. Супруга Тарасова модель Анастасия Костенко родила дочь. Теперь у бывшего мужа телеведущей Ольги Бузовой стало три дочери.

Анастасия и Дмитрий - счастливые родители. Они мечтали, чтобы их дети были погодки. Почти так и получилось. Их старшая дочь Милана старше своей новорожденной сестрички на год и семь месяцев.

Молодая мама опубликовала фото с малышкой из роддома. "Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька!" - написала Анастасия сразу после родов, 5 февраля.

В первом браке у Дмитрия Тарасова тоже родилась дочь. Сейчас девочка уже школьница. А Тарасов с бывшей женой не мог договориться по алиментам.

Анастасия Костенко - вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс мира - 2014" в Лондоне.