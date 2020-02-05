Бывший муж Бузовой в третий раз стал отцом

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5 февраля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

рука новорожденной, pixabay.com

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой в третий раз стал отцом. Буквально полчаса назад футболист Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что его жена Анастасия родила их второго общего ребенка.

Новорожденная девочка весит 3320 гр, ее рост составляет 52 см. Пока счастливые родители на раскрывают имени малышки.

Дмитрий опубликовал на своей страничке в социальной сети несколько нежных фотографий, на которых Анастасия запечатлена со своей второй дочкой. Можно заметить, что женщина прекрасно выглядит и кажется невероятно счастливой. Спортсмен поблагодарил жену за то, что та подарила ему еще одну девочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)5 Фев 2020 в 6:50 PST