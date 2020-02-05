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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бывший муж Бузовой в третий раз стал отцом

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж Бузовой в третий раз стал отцом
рука новорожденной, pixabay.com

Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой в третий раз стал отцом. Буквально полчаса назад футболист Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что его жена Анастасия родила их второго общего ребенка.

Новорожденная девочка весит 3320 гр, ее рост составляет 52 см. Пока счастливые родители на раскрывают имени малышки.

Дмитрий опубликовал на своей страничке в социальной сети несколько нежных фотографий, на которых Анастасия запечатлена со своей второй дочкой. Можно заметить, что женщина прекрасно выглядит и кажется невероятно счастливой. Спортсмен поблагодарил жену за то, что та подарила ему еще одну девочку.

 

 
 
 
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Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)5 Фев 2020 в 6:50 PST

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