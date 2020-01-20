Футболист Дмитрий Тарасов рад, что его жена скоро получит материнский капитал

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20 января 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

футболист Дмитрий Тарасов, Dmitry Golubovich/Russian Look

Футболист Дмитрий Тарасов рад, что его жена, которая скоро родит вторую дочку, получит материнский капитал. Спортсмен сообщил, что друзья подшучивают над ним, говоря, что он скоро станет "отцом-героем".

По словам Тарасова, он рад, что на фоне страшных новостей о военных конфликтах в мире, кто-то осознает, что залогом будущего являются любовь и дети. Футболист убежден, что недавнее выступление президента России Владимира Путина, в котором он затронул тему семьи, никого не оставило равнодушным.

"Значит, мы смотрим в одну сторону", – уточнил Дмитрий Тарасов.

Напомним, супруга спортсмена Анастасия в ближайшее время родит второго ребенка. Эта дочь станет третьей для Дмитрия.