Чехова передает привет на фоне заснеженных французских гор в раздельном бикини

Известная российская телеведущая и светская львица Анфиса Чехова поделилась с поклонниками женственными кадрами в купальнике на фоне французских Альп. Знаменитость проводит отпуск на горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан во Франции.
Телеведущая выложила небольшой ролик, на кадрах которого она релаксирует в теплом бассейне на фоне французских гор. Чехова позирует в раздельном темно-фиолетовом бикини и отправляет воздушные поцелуи всем зрителям. Знаменитость женственно погружается в бассейн, демонстрируя свои прекрасные формы.
«Кто хочет ко мне?» - спрашивает у своих подписчиков Чехова под постом.
При этом поклонники оценили видео, отметив, что телеведущая красиво и женственно выглядит. Многие также выразили желание окунуться в бассейн вместе со звездой.
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