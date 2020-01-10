Чехова передает привет на фоне заснеженных французских гор в раздельном бикини

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10 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анфиса Чехова, Instagram

Известная российская телеведущая и светская львица Анфиса Чехова поделилась с поклонниками женственными кадрами в купальнике на фоне французских Альп. Знаменитость проводит отпуск на горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан во Франции.

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Телеведущая выложила небольшой ролик, на кадрах которого она релаксирует в теплом бассейне на фоне французских гор. Чехова позирует в раздельном темно-фиолетовом бикини и отправляет воздушные поцелуи всем зрителям. Знаменитость женственно погружается в бассейн, демонстрируя свои прекрасные формы.

«Кто хочет ко мне?» - спрашивает у своих подписчиков Чехова под постом.

При этом поклонники оценили видео, отметив, что телеведущая красиво и женственно выглядит. Многие также выразили желание окунуться в бассейн вместе со звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)8 Янв 2020 в 5:55 PST