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Юлия Ковальчук показала, какие открытки делает ее дочка в 2,5 года

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковальчук показала, какие открытки делает ее дочка в 2,5 года
Фото из соцсетей, Instagram juliakovalchuk

Не секрет, что женщины ждут на 8 марта подарков и приятных сюрпризов. Юлия Ковальчук показала в Instagram самый лучший презент, который она получила в этот праздничный день от двухлетней дочери.

Ковальчук выставила фотографию, на которой можно рассмотреть открытку с надписью «Любимой маме» и цветы.

«Пусть этот день, милые девочки, принесет вам столько же радости, сколько эта открытка моей дочери подарила мне! И не важно, кто и как относится к этому празднику, главное, что почти все женщины страны хоть ненадолго забудут о невзгодах и улыбнутся вопреки всему», — поздравила дам счастливая молодая мама.

Подписчики также поздравили Юлю с праздником и поразились тому, какая талантливая малышка у нее подрастает.

Напомним: певица родила Алексею Чумакову дочь Амелию 12 октября 2017 года.

 

ЕЧ

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