Елизавета Боярская похвасталась своим подарком на 8 марта

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10 марта 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram lizavetabo

Елизавета Боярская в Международный Женский день получила необычное поздравление. Дети актрисы и ее муж, Максим Матвеев, преподнесли маме торт, изготовленный собственноручно.

Дочь Михаила Боярского поделилась в Instagram радостью от трогательного презента.

«Настроение выдающееся! Когда дома 3 мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта -основательный праздник. Спасибо, мои ненаглядные», - написала счастливая Лиза.

Актриса показала подписчикам пышный букет цветов и торт домашней выпечки с надписью «Маме 8 марта». Артистка призналась, что такое поздравление любимых мужчин существенно подняло ей настроение. Также Боярская поздравила всех женщин с праздником.

«Коня на скаку, в горящую избу- это все хорошо, но пусть нам чаще удаётся быть лёгкими, беззаботными, веселыми, нежными, беззащитными и хрупкими», - пожелала звезда.