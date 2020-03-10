Елизавета Боярская похвасталась своим подарком на 8 марта

Елизавета Боярская в Международный Женский день получила необычное поздравление. Дети актрисы и ее муж, Максим Матвеев, преподнесли маме торт, изготовленный собственноручно.
Дочь Михаила Боярского поделилась в Instagram радостью от трогательного презента.
«Настроение выдающееся! Когда дома 3 мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта -основательный праздник. Спасибо, мои ненаглядные», - написала счастливая Лиза.
Актриса показала подписчикам пышный букет цветов и торт домашней выпечки с надписью «Маме 8 марта». Артистка призналась, что такое поздравление любимых мужчин существенно подняло ей настроение. Также Боярская поздравила всех женщин с праздником.
«Коня на скаку, в горящую избу- это все хорошо, но пусть нам чаще удаётся быть лёгкими, беззаботными, веселыми, нежными, беззащитными и хрупкими», - пожелала звезда.
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Настроение выдающееся! Когда дома 3 мальчика и одна девочка, сами понимаете, 8 марта -основательный праздник???? Спасибо, мои ненаглядные!❤️ Девочки, с 8 марта! Коня на скаку, в горящую избу- это все хорошо, но пусть нам чаще удаётся быть лёгкими, беззаботными, веселыми, нежными, беззащитными и хрупкими! Весна идёт! Ура!!!????????????????????????????????#8марта #моимальчики❤️ #доброеутро #международныйженскийдень #поздравили ##tousrussia #tousjewelry #touslovers