Поклонники восхитились

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей мамой Александрой Ивановной. Сейчас знаменитость отравилась на отдых в компании родственницы в жаркий Дубай.
«Сводила мамулю на шоу La Perle by Dragone! Огнище» - рассказала о впечатлениях после шоу телеведущая.
При этом подписчики обратили внимание на внешний вид мамы знаменитости и осыпали ее множеством комплиментов. По мнению поклонников, Александра Ивановна выглядит хорошо и к тому же «очень молодо»:
«Очень молодая, красивая мамулечка, Лерочка»
«Ничего себе как мама молодо выглядит!»
«Мама прекрасна!»
Кроме того, пользователи поздравили «красивых женщин» с 8 марта и пожелали всегда быть такими же удивительными и прекрасными.
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