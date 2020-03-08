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Поклонники восхитились "красотой" и "молодостью" мамы Леры Кудрявцевой

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники восхитились
Фото: Лера Кудрявцева, Instagram

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей мамой Александрой Ивановной. Сейчас знаменитость отравилась на отдых в компании родственницы в жаркий Дубай.

«Сводила мамулю на шоу La Perle by Dragone! Огнище» - рассказала о впечатлениях после шоу телеведущая.

При этом подписчики обратили внимание на внешний вид мамы знаменитости и осыпали ее множеством комплиментов. По мнению поклонников, Александра Ивановна выглядит хорошо и к тому же «очень молодо»:

«Очень молодая, красивая мамулечка, Лерочка»

«Ничего себе как мама молодо выглядит!»

«Мама прекрасна!»

Кроме того, пользователи поздравили «красивых женщин» с 8 марта и пожелали всегда быть такими же удивительными и прекрасными.

 
 
 
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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)7 Мар 2020 в 1:09 PST

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