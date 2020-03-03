Ольга Бузова подвинула Кудрявцеву с поста бессменной ведущей премии «Муз-ТВ», вот только Лере сообщить забыли

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3 марта 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Премия «Муз-ТВ» частенько сопровождается скандалами, правда в этом году они начались задолго до вручения наград. Сегодня организаторы главного музыкального события года назвали имена ведущих, и к удивлению зрителей среди них не оказалось бессменной и непотопляемой Леры Кудрявцевой.

Ее место отдано суперпевице всех времен и нардов Ольге Бузовой. Правда, как оказалось, сама Лера не в курсе ситуации, ей просто забыли сообщить об этом, а новость о своей «замене» она узнала из СМИ. пишет журнал "Super".

«Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня «заменили», — я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении», - возмутилась телеведущая.