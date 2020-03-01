Надежда Бабкина раскрыла секрет своего похудения на 22 килограмма

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1 марта 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: программа "Секрет на миллион"

Надежда Бабкина, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина последнее время активно занимается своим преображением и предстает перед публикой в стильных образах. На этот раз певица решила поделиться с поклонниками, как ей удалось похудеть на 22 килограмма без ущерба для здоровья.

Бабкина предупредила сразу, что не верит ни в какие диеты, а призывает к правильному питанию и ухаживанию за собой. По её словам, она на протяжении трех месяцев соблюдает определённый режим – ест 8 часов что хочет и сколько хочет, а потом 16 часов голодает, пьет воду и чай без сахара.

Кроме того, ее коллега по спектаклю актриса Нонна Гришаева поддержала исполнительницу, отметив, что «8 и 16, больше не работает ничего».

Ранее Сергей Лазарев отреагировал на информацию о своем эмоциональном высказывании в адрес коллеги по шоу «Ну-ка вместе» поэта-песенника Симона Осиашвили из-за выступления участника, которого тот не поддержал.