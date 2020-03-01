Лазарев накричал на 67-летнего поэта в эфире программы и объяснил причину своего поступка

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1 марта 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев, Instagram

Известный российский певец Сергей Лазарев прокомментировал скандальную ситуацию, которая произошла в эфире программы «Ну-ка все вместе». Исполнитель в порыве эмоций публично накричал на поэта-песенника Симона Осиашвили.

Конфликт произошел после выступления двух участников, которые спели песни на русском и английском языке соответственно. Однако поэт-песенник поддержал первого исполнителя и заявил, что ему для работы важно услышать русские песни в финале. На что Лазарев начал агрессивно реагировать, размахивать руками и кричать, что тот «рубит судьбу и дорогу талантливому человеку» из-за своих потребностей. Певец отметил, что это «несправедливо».

Позже артист разъяснил поклонникам свои действия:

«Да, я Эмоциональный! да, порой чересчур вспыльчивый, НО я имею свою четкую позицию, и всегда ее аргументировано отстаиваю, а всё потому, что мне не все равно. Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит … Я считаю, что член жюри НЕ должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Он должен оценивать его исполнение …», - высказал Лазарев.



Певец добавил, что его самого не раз «затыкали» и «судили» из-за «идиотских стереотипов», поэтому ему сложно наблюдать, когда подобное происходит по отношению к другим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)29 Фев 2020 в 2:04 PST