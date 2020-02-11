Бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид жены Петросяна

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11 февраля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид молодой супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. За годы своей карьеры Ровалс успел поработать с Пугачевой, Киркоровым, Джулией Робертс и Софи Лорен.

Мужчина признался, что не понимает, почему выбор Петросяна пал на Брухунову. «Я с такими обезьянами не дружу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку — вот и все!» - заявил он.

Но досталось от стилиста не только Татьяне, но и всему российскому шоу-бизнесу. Ровалс заявил, что всех нынешних российских звёзд «надо менять».