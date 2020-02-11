Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид жены Петросяна

, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Бывший стилист Пугачевой раскритиковал внешний вид жены Петросяна
Фото: соцсети

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс раскритиковал внешний вид молодой супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. За годы своей карьеры Ровалс успел поработать с Пугачевой, Киркоровым, Джулией Робертс и Софи Лорен.

Мужчина признался, что не понимает, почему выбор Петросяна пал на Брухунову. «Я с такими обезьянами не дружу. После Джулии Робертс работать с такими, как Брухунова, не могу. Она же кукла! Ходячее чучело! Жены не бывают такими! Что зацепило в ней Петросяна? Старик зацепил малолетку — вот и все!» - заявил он.

Но досталось от стилиста не только Татьяне, но и всему российскому шоу-бизнесу. Ровалс заявил, что всех нынешних российских звёзд «надо менять».

АБ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан