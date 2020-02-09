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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Молодая жена Петросяна рассказала о перенесённой операции

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Молодая жена Петросяна рассказала о перенесённой операции
Фото: соцсети

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, по мнению многих, отличается хорошим вкусом. За её образами тщательно следят поклонники. Они и заметили, что в гардеробе девушки не хватает одного из привычных атрибутов модниц.

Поклонники 30-летней Брухуновой подметили, что она никогда не надевает каблуки. Все образы Татьяны сочетаются с обувью на плоской подошве. Подписчица задала девушке вопрос, почему та избегает обуви на каблуках. В ответ супруга юмориста призналась, что не сможет носить туфли в течение нескольких лет из-за перенесенной операции.

«После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго, минимум на 3 года», - написала Брухунова.

АБ

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