СМИ раскрыли пенсии звезд шоу-бизнеса,в том числе Боярского, Пугачевой и Долиной

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10 февраля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

В последнее время многие российские артисты стали открыто делиться размерам своих пенсионных выплат. При этом одни знаменитости вполне довольны суммой, предоставленной государством, а другие считают, что «доживать до старости» в России не стоит. Так, СМИ решили рассказать о пенсиях, которые получают легендарные звезды нашей эстрады, сообщает kp.ru.

Стоит отметить, что народным артистам России, СССР и РСФСР с 2018 года начали выплачивать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 30 тыс. рублей. Несмотря на то, что многие звезды шоу-бизнеса продолжают работать, итоговая сумма пособия достигает 50 тыс. руб. Таким образом, легендарная певица Лариса Долина, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, продюсер Борис Моисеев и дрессировщик Юрий Куклачев получают от 47 до 50 тыс. руб., а актер Юрий Стоянов – 62 тыс. руб.

Однако известный музыкант и «мушкетер России» Михаил Боярский получает пенсию не более 20 тыс. руб., т.к. живет в Санкт-Петербурге.

Ранее телеведущая Регина Дубовицкая тоже заявила, что в Москве «лучше до старости не доживать», а юморист Евгений Петросян, наоборот, доволен своим пособием, ему его хватает. Также размер своих выплат назвал Юрий Лоза, отметив, что давно не обращался в пенсионный фонд.