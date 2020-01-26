Водонаева снова прокомментировала свои слова о

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26 января 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала. Экс-участница "Дома-2" отметила, что впредь будет умнее и станет называть "быдло" по-другому.

В эфире "Центрального телевидения" Водонаева объяснила травлю со стороны россиян после ее резонансных заявлений о рожающем ради материнского капитала "быдле, которому вечно не хватает на бутылку водки". По ее мнению, людей возмутило именно слово "быдло".

"Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое "быдло", именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит", - сказала Алена, отметив, что "сути это не меняет".

Кроме того, экс-участница реалити-шоу подчеркнула, что своего мнения о получателях маткапитала она не изменила: "Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать", - заключила Алена.

Ранее, как уже сообщали "Агрументы недели", Водонаева ответила спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 млн рублей за слова про маткапитал: "Начните с себя. Вы столько оскорблений услышите, что соберете на Крымский мост".