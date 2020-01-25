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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

"Начните с себя. Вы столько оскорблений услышите, что соберете на Крымский мост", Водонаева ответила на предложение о штрафе

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева ответила спикеру Госдумы Вячеславу Володину, предложившему оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за слова о том, что материнский капитал заставит «нищих россиян и быдла» рожать больше детей. 

Алена записала ролик, в котором заявила, что отказываться от  своих слов не собирается, потому что в ее словах нет ничего криминального. Она просто хотела бы, чтобы у каждой семьи были нормальные доходы, чтобы завести детей, а маткапитал был бы только дополнительный бонусом. Кроме того, она ответила депутатам, которые угрожали ей штрафом в 100 миллионов.

"В Госдуме предложили наказать меня штрафом в 100 млн рублей за «оскорбление граждан». Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлабыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте. Согласно вашей логике, я придумала для вас отличный способ пополнить бюджет страны. Включите политические ток-шоу на центральных каналах, и записывайте все, что говорят там ваши депутаты и чиновники. Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!", - написала она.

«Молодец! Довела чинов до психоза, аж все на личности перешли... Засуди их, какое право они имеет по центральному каналу оскорблять и осуждать тебя», «Алёна поддерживаю! Ведь речь о том, что доходы у простых граждан низкие, маткапитал выглядит как подачка, толку от него не так много, знаю о чём говорю, у нас четверо детей и маткапитал у матери есть, валяется где-то сертификат. В нашем государстве всё настолько коряво делается, что воспользоваться льготами довольно и трудно и эффективности от " льгот " мало. Дети наши не для маткапитала рождены, в этом смысле в торг с государством мы не вступаем, но подлость государства в том, что оно рассчитывает главным образом получить в будущем налогоплательщиков и рабов такими методами», «Аплодирую стоя! Полностью поддерживаю! При таком уровне жизни, поднимать маткапитал, это плодить нищебродов. Так как, одеть, прокормить, обеспечить всем необходимым, далее дать образование.... В будущем денег не хватит, зато чтобы получить бонусы от государства сейчас, настругать детей, ума хватает», - поддерживают Водонаеву пользователи комментариями в Сети.

 

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