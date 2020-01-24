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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Актриса Екатерина Волкова призналась в давней «смертельной болезни»

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Екатерина Волкова призналась в давней «смертельной болезни»
Актриса Екатерина Волкова, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Актриса Екатерина Волкова долгое время скрывала «страшный диагноз». Об этом рассказывается в появившемся в интернете анонсе телевизионной программы, посвященной артистке.

Волкова приняла участие в новом выпуске передачи Леры Кудрявцевой, выходящей на НТВ. В ролик, предваряющий показ программы, попало признание актрисы в том, что от нее «шарахался» второй муж, так как Волкова была «вроде как смертельно больна». О каком именно недуге идет речь, в анонсе не раскрывается.

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ДЦ

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