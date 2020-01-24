Актриса Екатерина Волкова призналась в давней «смертельной болезни»

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24 января 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Екатерина Волкова, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Актриса Екатерина Волкова долгое время скрывала «страшный диагноз». Об этом рассказывается в появившемся в интернете анонсе телевизионной программы, посвященной артистке.

Волкова приняла участие в новом выпуске передачи Леры Кудрявцевой, выходящей на НТВ. В ролик, предваряющий показ программы, попало признание актрисы в том, что от нее «шарахался» второй муж, так как Волкова была «вроде как смертельно больна». О каком именно недуге идет речь, в анонсе не раскрывается.

Ранее в пятницу сообщалось, что Алсу отреагировала на комментарий пользователя социальной сети Instagram, который усомнился в вокальных данных дочери певицы.

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