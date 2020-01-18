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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В сети обсуждают, действительно ли Алсу набрала "лишнего" за новогодние праздники

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

В сети обсуждают, действительно ли Алсу набрала
Алсу, Anatoly Lomohov/Russian Look

Поклонники известной российской певицы Алсу обсуждают ее фигуру на недавних снимках. Фолловеры артистки считают, что она в последнее время поправилась и не может скрыть набранные килограммы.

На серии фотографий Алсу позирует в черном платье, которое подчеркнуло "лишние сантиметры" на талии звезды. Подписчики указали на это, предположив, что певица набрала килограммы за новогодние праздники. Другие не исключили, что артистка скоро в четвертый раз станет мамой.

Нашлись, однако, и те, кому показалось, что все дело в неудачном ракурсе и в "коварном" крое платья, которое собирается складками на животе. 

ЕТ

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