В сети обсуждают, действительно ли Алсу набрала

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18 января 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Алсу, Anatoly Lomohov/Russian Look

Поклонники известной российской певицы Алсу обсуждают ее фигуру на недавних снимках. Фолловеры артистки считают, что она в последнее время поправилась и не может скрыть набранные килограммы.

На серии фотографий Алсу позирует в черном платье, которое подчеркнуло "лишние сантиметры" на талии звезды. Подписчики указали на это, предположив, что певица набрала килограммы за новогодние праздники. Другие не исключили, что артистка скоро в четвертый раз станет мамой.

Нашлись, однако, и те, кому показалось, что все дело в неудачном ракурсе и в "коварном" крое платья, которое собирается складками на животе.