Алсу отреагировала на слова хейтера

Знаменитая российская певица Алсу ответила подписчице в социальной сети на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой. Артистка опубликовала видео, на котором ребенок поет песню "Любовь настала".

Многие поддержали девочку и высоко оценили ее талант, однако нашлись и недоброжелатели. В частности, одна из подписчиц заявила, что ее дочка поет лучше, хотя она сама "не одобряет ее голос".

Алсу, очевидно, возмутила такая формулировка, вследствие чего она написала: "Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается". Пользователи сети поддержали певицу и призвали хейтеров не завидовать, не писать гадости и обрести чувство такта.

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