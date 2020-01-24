Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Алсу отреагировала на слова хейтера "моя дочь поет лучше"

, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Алсу отреагировала на слова хейтера
певица Алсу, Anatoly Lomohov/Russian Look
Знаменитая российская певица Алсу ответила подписчице в социальной сети на критику в адрес ее дочери Микеллы Абрамовой. Артистка опубликовала видео, на котором ребенок поет песню "Любовь настала".
 
Многие поддержали девочку и высоко оценили ее талант, однако нашлись и недоброжелатели. В частности, одна из подписчиц заявила, что ее дочка поет лучше, хотя она сама "не одобряет ее голос".
 
Алсу, очевидно, возмутила такая формулировка, вследствие чего она написала: "Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается". Пользователи сети поддержали певицу и призвали хейтеров не завидовать, не писать гадости и обрести чувство такта.
 
Читайте также:
 
1. В сети обсуждают, действительно ли Алсу набрала "лишнего" за новогодние праздники
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALSOU (@alsou_a)23 Янв 2020 в 11:48 PST

ЕТ

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Кристина Орбакайте опубликовала фотографию в необычном для себя образе и получила похвалу от своей звездной мамы – Аллы Пугачевой. Примадонна эстрады оценила выбор наряда…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев предположил, кто может поднять панику с китайским коронавирусом, о котором пишут СМИ, передают телеканалы…

//новости ан