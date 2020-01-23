Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Видео: сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы
Певица Жанна Фриске, фото: соцсети

Сестра покойной певицы Наталья Фриске показала квартиру звезды, которая осталась нетронутой после ее ухода. Время от времени сестра приходит лишь, чтобы прибраться там и включить увлажнитель воздуха.

Наталья провела для интернет-пользователей экскурсию по квартире певицы. Перед тем, как начать ее показывать, Фриске подчеркнула, что все в доме осталось таким, как и было при жизни Жанны. Никто ничего не трогал.

"На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки", - рассказала Наталья. По словам родственников артистки, они специально не трогали никакие ее вещи, чтобы сохранить память о Жанне.

Во время онлайн-экскурсии по квартире сестры Наталья показала, что в вазе все еще стоят теперь уже увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска сына Жанны Фриске. Бывает ли там когда-нибудь Платон, неизвестно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Wow (@top_stars_in_the_world)22 Янв 2020 в 10:00 PST


Читайте также:
1. Группа "На-На" навестила в больнице модель Ксению Пунтус
2. Поклонники подсказали похудевшей Лолите что сделать, чтобы помолодеть еще лет на 15

АС

//картина дня

Общество

Поклонская пристыдила

Поклонская пристыдила "интернетных копателей", раскопавших в сети старые посты министра Любимовой о нелюбви к культуре

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пристыдила пользователей сети, копающихся в старых постах нового министра культуры Ольги Любимовой. 10 лет назад Любимова разместила в ЖЖ пост.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается. Крымские татары назвали готовящуюся акцию провокацией.

На подготовку ранее анонсированного «похода на Крым» негативно отреагировали те, ради кого этот поход затевается…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скоропостижно умерла в возрасте 26 лет. Для коллег, друзей, воспитанников Рузавиной и их родителей…

//новости ан