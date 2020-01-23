Видео: сестра Жанны Фриске показала квартиру певицы

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23 января 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Жанна Фриске, фото: соцсети

Сестра покойной певицы Наталья Фриске показала квартиру звезды, которая осталась нетронутой после ее ухода. Время от времени сестра приходит лишь, чтобы прибраться там и включить увлажнитель воздуха.

Наталья провела для интернет-пользователей экскурсию по квартире певицы. Перед тем, как начать ее показывать, Фриске подчеркнула, что все в доме осталось таким, как и было при жизни Жанны. Никто ничего не трогал.

"На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки", - рассказала Наталья. По словам родственников артистки, они специально не трогали никакие ее вещи, чтобы сохранить память о Жанне.

Во время онлайн-экскурсии по квартире сестры Наталья показала, что в вазе все еще стоят теперь уже увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска сына Жанны Фриске. Бывает ли там когда-нибудь Платон, неизвестно.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wow (@top_stars_in_the_world)22 Янв 2020 в 10:00 PST



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