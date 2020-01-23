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23 января 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nation-news.ru

Evguenii Matveev, globallookpress.com/

Участники группы "На-На" навестили 21-летнюю модель Ксению Пунтус, попавшую в больницу после падения из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Четверо музыкантов, в том числе Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин посетили девушку в Боткинской больнице.

Они знакомы три года. Девушка снималась в клипе музыкального коллектива Бари Алибасова "Зинаида". Артисты принесли Ксении цветы и активно интересовались ее состоянием, предлагали любую помощь. Девушка улыбалась, обрадовалась визиту музыкантов.

"Выглядишь хорошо", - сделала артисты комплимент лежащей в кровать Ксении Пунтус. Модель с косичками и без яркого макияжа выглядит лет на 14. Девушка надеется, что быстро поправится и вернется домой.

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