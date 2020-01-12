Алеся Кафельникова рассказала о пострадавшей модели - подруге Ксении Пунтус

//Шоу-бизнес 13+

12 января 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Алеся Кафельникова, фото: vk.com/alessykaf

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся работает в модельном бизнесе и довольно хорошо знакома с 21-летней моделью Ксений Пунтус. Ксению Пунтус нашел дворник с тяжелыми травмами во дворе дома, где живет ее молодой человек - 20-летний внук кинорежиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

СМИ уже написали, что Ксения Пунтус выпала из окна квартиры на третьем этаже пока ее парень спал, и ее, лежащую на холоде, нашел случайный прохожий.

Алеся Кафельникова в эту версию не верит. По словам модели, "Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала". Алеся Кафельникова рассказала, что знает: "Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени... У неё сломаны ноги, рёбра. Нашёл ее дворник, он же вызвал «Скорую»".

По словам Кафельниковой, Пунтус никаких запрещенных веществ не употребляла и на самом деле все было не так, как пишут СМИ. Она рассказала, что Ксения была на вечеринке со своими знакомыми.

"Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за неё", - пишет Кафельникова в Инстаграм.

Другие знакомые Ксении подтверждают, что она никогда не увлекалась запрещенными веществами и не думала добровольно распрощаться со своей жизнью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)22 Дек 2019 в 3:56 PST