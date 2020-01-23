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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Поклонники подсказали похудевшей Лолите что сделать, чтобы помолодеть еще лет на 15

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники подсказали похудевшей Лолите что сделать, чтобы помолодеть еще лет на 15
Лолита Милявская, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

После развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым певица Лолита Милявская приводит себя в порядок. Артистку огорчили слухи, что у Димы появилась новая возлюбленная, а еще до нее он был женат на пожилой женщине.

Но Лолита женщина сильная, взяла себя в руки и уже избавилась от приличного количества лишних килограммов. Поклонники певицы заметили, что похудевшая Лолита помолодела на 15 лет.

И советуют теперь заняться лицом. "Лолита, вам нужно немного лицо порядок привести. Укольчики мезотерапии, волосы подрезать до плеч. Вот тогда действительно помолодеете лет на 15", — написала в комментариях одна из подписчиц. (орфография автора сохранена)

"Самодостаточной, состоявшейся женщине, не стоит давать комментарии, что ей к лицу.... Она давно и без вас знает это!!! А вот быть, самой-собой, и не комплексовать, дано не каждой!!" - считают другие поклонники Лолиты.

 

 
 
 
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)23 Янв 2020 в 2:04 PST

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