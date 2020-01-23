Певица Жасмин показала, как выглядят ее волосы без укладки

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23 января 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Жасмин, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Певица Жасмин смело показала, как она выглядит без укладки и практически без макияжа. Поклонники 42-летней артистки оценили ее естественную красоту. По признанию Жасмин, свои волосы у нее кудрявые. "Стиль для студии", — подписала снимок певица.

Фолловерам показалось, что без укладки и яркого макияжа Жасмин выглядит даже моложе и свежее.

"Как можно быть такой красивой, это незаконно вообще-то", "Не узнать Жасмин", "Круто! Не узнал, пока не прочел", "Вы всегда прекрасны. Даже когда на вас минимум косметики", - пишут подписчики Жасмин в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)21 Янв 2020 в 8:08 PST

Жасмин не только красавица, но и прекрасная мама троих детей и отличная хозяйка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)18 Янв 2020 в 10:19 PST

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