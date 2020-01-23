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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Певица Жасмин показала, как выглядят ее волосы без укладки

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Жасмин показала, как выглядят ее волосы без укладки
Певица Жасмин, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Певица Жасмин смело показала, как она выглядит без укладки и практически без макияжа. Поклонники 42-летней артистки оценили ее естественную красоту. По признанию Жасмин, свои волосы у нее кудрявые. "Стиль для студии", — подписала снимок певица.

Фолловерам показалось, что без укладки и яркого макияжа Жасмин выглядит даже моложе и свежее.
"Как можно быть такой красивой, это незаконно вообще-то",  "Не узнать Жасмин", "Круто! Не узнал, пока не прочел", "Вы всегда прекрасны. Даже когда на вас минимум косметики", - пишут подписчики Жасмин в Инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)21 Янв 2020 в 8:08 PST

Жасмин не только красавица, но и прекрасная мама троих детей и отличная хозяйка.

 
 
 
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Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)18 Янв 2020 в 10:19 PST

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