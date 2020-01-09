Видео актрисы Екатерины Климовой в белом бикини случайно попало в сеть

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9 января 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Фото актрисы театра и кино Екатерины Климовой в белом бикини случайно попало в сеть. Екатерина проводит зимний отпуск на Бали. Актриса - многодетная мама, на отдых взяла с собой младшую дочь Беллу. Малышка и умудрилась снять маму-красавицу, загорающую на лежаке, на видео.

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Белла - младший ребенок Климовой, рожденная в браке с актером Гелой Месхи. Девочка растет любознательной. Он заметила, что ее мама не надела очки от солнца. И долго выясняла у Екатерина, почему она отказалась от аксессуара.

"А я под зонтом лежу. Я в шляпе. У меня есть очки, но я не хочу их надевать", — объяснила Екатерина дочери. Белла взяла мамин смартфон и неожиданно начала ее снимать на камеру.

Поклонники Екатерины с удовольствием полюбовались ее изящной фигурой.

Кстати, грудь у мамы четверых детей натуральная. Пластику Климова не делала.