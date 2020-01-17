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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Дима Билан перенес третью операцию на ноге

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Дима Билан, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге. В ходе вмешательства ему удалили из сломанной ранее конечности титановую пластину с девятью шурупами.

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Билан отметил, что январский отпуск ему пришлось провести в подготовке к операции и восстановлению после нее. Артист добавил, что в конце месяца уже "будет бегать".

Музыкант заметил, что период срастания кости дался ему непросто, особенно тяжело было даже не во время выступлений, а в ходе выполнения бытовых задач.

Напомним, в прошлом году Диме провели две операции на ноге.

ЕТ

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