Дима Билан перенес третью операцию на ноге

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17 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Дима Билан, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге. В ходе вмешательства ему удалили из сломанной ранее конечности титановую пластину с девятью шурупами.

Билан отметил, что январский отпуск ему пришлось провести в подготовке к операции и восстановлению после нее. Артист добавил, что в конце месяца уже "будет бегать".

Музыкант заметил, что период срастания кости дался ему непросто, особенно тяжело было даже не во время выступлений, а в ходе выполнения бытовых задач.

Напомним, в прошлом году Диме провели две операции на ноге.