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Божена Рынски готовится к рождению дочки, отношений с мужчинами она пока не допускает

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Божена Рынски готовится к рождению дочки, отношений с мужчинами она пока не допускает
Божена Рынски, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Светский обозреватель, блогер Божена Рынски готовится к рождению первенца. Несколько месяцев назад вдова медиамагната Игоря Малашенко рассказала, что суррогатная мать родит ей дочь.  Почти год, как не стало Малашенко. По признанию Божены, она тоскует по супругу, никаких  отношений с мужчинами пока не допускает.

Рынски завела Инстаграм недавно показала, какие вещички приготовила для дочки. У нее сейчас приятные хлопоты. Часть детских вещей из магазина, и друзья передали чемодан. "Вот, сортировали, что до полугода, что сейчас уже скоро. Три больших полки в шкафу забиты. Красота все неимоверная. Самое приятное - маленькие кашемировые ползуночки и маечки к телу", - поделила Божена.

Фолловеры умиляются, как стильно выглядит Божена, которой 20 января исполнится 45 лет.
Подписчики заметили, что она похудела. На вопрос, допускает ли она новые отношения, Рынски ответила: "Пока точно нет. Меня уже мужчина один спросил. Совсем не допускаю. Все сердце полно Игорем".

 
 
 
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Публикация от Bozhena Rynska (Malashenko) (@bozhenarynska)12 Янв 2020 в 2:11 PST

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