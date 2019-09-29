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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Звезда сериала "Не родись красивой" побрилась налысо в поддержку Заворотнюк

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная российская актриса Нелли Уварова заявила, что сейчас в Сети появилось много недоброжелателей, которые хотят "заработать" на болезни Анастасии Заворотнюк, поэтому она хочет поддержать старую подругу.

Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об Анастасии Заворотнюк

Анастасия Волочкова возмутила пользователей сети, опубликовав пост об Анастасии Заворотнюк


Звезда сериала "Не родись красивой" поддержала дочь Заворотнюк и призвала не обращать на слухи внимание.  Актриса приняла решение побриться налысо. Поклонники поддержали инициативу Уваровой, назвав её "космическим человеком".

Ранее пост в поддержку Заворотнюк опубликовала балерина Анастасия Волочкова, которым вызвала возмущение публики. Светская львица поделилась кадрами с ток-шоу, где актриса была ведущей и призвала "молиться о ее душе", но позже изменила на "молиться о ней".

 
 
 
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Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)24 Сен 2019 в 10:38 PDT

БА

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