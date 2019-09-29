Известная российская актриса Нелли Уварова заявила, что сейчас в Сети появилось много недоброжелателей, которые хотят "заработать" на болезни Анастасии Заворотнюк, поэтому она хочет поддержать старую подругу.
Звезда сериала "Не родись красивой" поддержала дочь Заворотнюк и призвала не обращать на слухи внимание. Актриса приняла решение побриться налысо. Поклонники поддержали инициативу Уваровой, назвав её "космическим человеком".
Ранее пост в поддержку Заворотнюк опубликовала балерина Анастасия Волочкова, которым вызвала возмущение публики. Светская львица поделилась кадрами с ток-шоу, где актриса была ведущей и призвала "молиться о ее душе", но позже изменила на "молиться о ней".
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